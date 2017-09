LOS ANGELES — Il y a quelques semaines, tout le monde se demandait si les Dodgers de Los Angeles parviendraient à effacer le record de 116 victoires en une saison. Mais voilà qu’ils sont soudainement vulnérables alors qu’approchent les séries éliminatoires du Baseball majeur.

Les Dodgers ont perdu leurs sept dernières rencontres et 12 de leurs 13 dernières sorties — leur pire léthargie de la saison — à la suite de leur dégelée de 9-1 aux mains des Rockies du Colorado jeudi soir. L’as partant Clayton Kershaw a subi une première défaite depuis le 1er mai après avoir accordé quatre points et six coups sûrs en trois manches et deux tiers.

À son premier départ depuis son retour de la liste des blessés, Kershaw avait interrompu la série de cinq défaites des Dodgers la semaine dernière à San Diego. Cette fois-ci, il n’a pas su répéter l’exploit.

«J’ai choisi un très mauvais moment pour connaître une mauvaise soirée», a reconnu Kershaw.

Pendant ce temps, les Diamondbacks de l’Arizona ont quitté le Dodger Stadium mercredi soir après avoir récolté un 13e gain consécutif, une marque d’équipe. Six de ces victoires ont été obtenus aux mains des Dodgers, contre lesquels ils ont balayé deux séries de trois parties au cours de la dernière semaine.

«Quand on vous frappe à la mâchoire, vous devez réagir, a déclaré le gérant des Dodgers, Dave Roberts. Nos joueurs ne cesseront pas de batailler.»

Toutefois, l’attaque est en panne et les releveurs ont été maltraités, eux qui ont accordé cinq points aux Rockies.

Les Dodgers ont été dominés 19-2 et ont été victimes de 30 retraits sur des prises contre les Diamondbacks, qui ont le potentiel pour leur compliquer l’existence si jamais ils devaient se revoir lors des séries éliminatoires.

«Si nous les affrontons, nous savons que nous formons la meilleure équipe, a affirmé le receveur Yasmani Grandal, des Dodgers.

«Il n’y a pas de doute qu’ils sont combatifs, mais nous le sommes aussi. Je suis content qu’une équipe tente de nous pousser, surtout dans notre section.»

Après une difficile période de six semaines pour amorcer la deuxième moitié de la saison, les Diamondbacks n’ont pas perdu depuis le 24 août. Ils ont balayé quatre séries de suite et ont gagné sept matchs d’affilée à l’étranger, des premières dans l’histoire de l’équipe. Jusqu’à ce que les Dodgers se donnent une avance de 1-0 mercredi, les Diamondbacks avaient disputé 97 manches consécutives sans tirer de l’arrière, la deuxième plus longue séquence du genre dans l’histoire du baseball majeur.

Mais le gérant Torey Lovullo sait que les récents succès de ses joueurs contre les Dodgers ne sont pas assurés de se répéter en octobre.

«C’est encore loin, a-t-il rappelé. Les alignements seront complètement différents, bien des choses seront totalement différentes. Nous devons nous qualifier pour les séries éliminatoires et c’est le seul aspect dont je me préoccupe.»

Dirigés par un gérant généralement calme en Roberts, les Dodgers gardent le cap. En jouant comme ils l’ont fait pendant la saison, les victoires recommenceront à s’accumuler, se dit-il.

«Ça n’a aucun sens de m’impatienter à la suite d’un résultat, a noté Roberts. Si vous tirez des leçons des événements, l’adversité peut devenir une bonne chose à condition de ne pas lui permettre d’occuper toutes vos pensées ou de vous laisser abattre.»

Mais la frustration grandissante chez les Dodgers s’est fait sentir chez le joueur de troisième but Justin Turner, qui a été expulsé alors qu’il se trouvait dans l’abri des joueurs pour avoir contesté les décisions de l’arbitre au marbre mercredi.

De son côté, Kershaw a projeté son gant dans l’abri des joueurs et a hurlé son mécontentement après avoir été sorti de la rencontre de jeudi.

Il faut dire qu’on dénombre plusieurs points d’interrogation chez les Dodgers, qui visent une première participation à la Série mondiale depuis leur triomphe en 1988.

Adrian Gonzalez est toujours ennuyé par une hernie discale au bas du dos qui pourrait l’empêcher de participer aux séries éliminatoires. Depuis son retour au jeu, le 18 août, le vétéran joueur de premier but affiche une moyenne au bâton de ,184.

De plus, les nouveaux venus Yu Darvish et Curtis Granderson vivent des moments difficiles.

Après une première sortie lors de laquelle il n’avait pas donné de points en sept manches contre les Mets de New York, le 4 août, Darvish a vu sa moyenne de points mérités gonfler à 6,16 lors de ses quatre départs suivants. Quant à Granderson, il présente une moyenne de ,105 et n’a pas frappé de circuit en deux semaines.

Cody Bellinger, un candidat au titre de la recrue de l’année dans la Ligue nationale, vit aussi un creux de vague. Depuis qu’il est revenu d’une blessure à une cheville, il ne frappe que pour ,172.

Dans le rayon des bonnes nouvelles, l’arrêt-court étoile Corey Seager devrait retrouver sa place dans l’alignement vendredi, après avoir été limité à des présences comme frappeur suppléant en raison d’un malaise au coude droit.

Seager affiche une moyenne au bâton de ,310.