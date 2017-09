KANSAS CITY, Mo. — L’une des plus grandes victoires de l’histoire des Chiefs de Kansas City en match inaugural leur a coûté leur maraudeur étoile.

Dans le triomphe de 42-27 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, jeudi soir, Eric Berry a subi une rupture du tendon d’Achille au quatrième quart qui non seulement mettra un terme à sa saison mais privera l’équipe de l’un de ses leaders défensifs les plus visibles et volubiles.

Berry s’est blessé au moment où il effectuait une couverture d’un tracé de l’ailier rapproché Rob Gronkowski. À la fin de la séquence, il s’est mis à boiter et s’est aussitôt assis sur la surface de jeu, où les membres de l’équipe médicale des Chiefs l’ont examiné. Berry ne semblait pas souffrir sur le terrain mais il a fallu l’en sortir à l’aide d’une voiturette électrique.

Berry n’est pas étranger aux embûches depuis le début de sa carrière.

Il a raté la majeure partie de 2011 après avoir subi une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche, mais a trouvé le moyen d’amorcer les 16 matchs de son équipe la saison suivante. Il a aussi manqué les dix dernières rencontres du calendrier régulier de 2014 pour soigner un lymphome. Là encore, il a pris part à tous les matchs de son équipe l’année suivante.

Berry a possiblement connu la meilleure saison de sa carrière en 2016. Il a réussi 77 plaqués, intercepté quatre passes dont deux qu’il a retournées pour des touchés. Il a, presque à lui seul, vaincu les Falcons d’Atlanta et il a largement contribué au dossier final de 12-4 des Chiefs et à leur premier titre de la section Ouest de l’Association américaine depuis 2010.