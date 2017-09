SOREL, Qc — L’Ontarien Brendan Leonard a bouclé la Classique Bérard Tremblay avec un parcours final de 69 (moins-3), vendredi, lui permettant de l’emporter par deux coups devant Marc-Étienne Bussières (Longchamp) au club de golf Continental, à Sorel.

Son cumulatif de 135 (moins-9) lui a valu la victoire, après qu’il eut signé une carte de 66 en première ronde la veille. Leonard a ainsi mis la main sur une bourse de 7000 $.

«Je suis au septième ciel, s’est exclamé Leonard. C’est de loin la plus importante victoire de ma carrière. C’est la plus lucrative, mais surtout la première dans un tournoi de plus d’une journée.»

Tim Alarie (Saint-Jérôme) a pris le troisième rang à 138, suivi, à 139, de Simon Camirand (Godefroy) et des Ontariens Stephane Dubois, Mitch Sutton et David Morland IV.

Deux autres golfeurs québécois, Billy Houle (Le Portage) et Paolo Addona (Beloeil), ont complété le top-10 avec des pointages de 141.