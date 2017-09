RICHMOND, Va. — Brad Keselowski a bousculé Kyle Busch alors qu’il restait 16 tours à compléter avant de filer vers la victoire en série Xfinity sur le Richmond Raceway, vendredi soir.

Le dépassement de Keselowski s’est produit en plein embouteillage, et c’était la troisième fois qu’il profitait de réglages supérieurs à ceux de Busch pour le rattraper en fin de course. Busch disposait d’une meilleure voiture pour les courts relais, et il devait espérer un drapeau jaune tardif pour lui permettre de signer sa 92e victoire en carrière dans cette série.

Les voitures ont roulé une dernière fois sous le drapeau vert pendant 89 tours, permettant à Keselowski de savourer sa 36e victoire en carrière dans cette série et sa quatrième en 17 départs à Richmond.

Busch a mené le peloton en cinq occasions pour un total de 182 tours, contre quatre fois pour Keselowski, qui n’a occupé le premier rang que pendant 34 tours.

Elliott Sadler, qui n’a pas triomphé jusqu’ici cette saison, est toujours à la recherche d’une première victoire en 29 départs en carrière sur l’ovale de 0,75 mille près duquel il a grandi, en Virginie. Il s’est néanmoins adjugé un premier championnat des pilotes en saison régulière en terminant cinquième.

Il reste une course au calendrier régulier — le week-end prochain à Chicago —, avant que les 12 premiers pilotes au classement ne prennent part aux éliminatoires de la série Xfinity.

Il s’agissait de la dernière course de la série Xfinity à laquelle les vétérans de la Coupe NASCAR Monster Energy pouvaient prendre part.