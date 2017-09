TORONTO — Nick Castellanos a frappé un grand chelem et les Tigers de Detroit ont tenu le coup pour vaincre les Blue Jyas de Toronto 5-4, vendredi soir.

Ian Kinsler a ajouté un circuit en solo pour les Tigers (60-80). Leur partant Buck Farmer (4-2) a alloué deux points, dont un mérité, en plus de cinq manches de travail. Drew VerHagen, Daniel Stumpf, Alex Wilson et Shane Greene sont venus en relève pour les visiteurs et Wilson a accordé deux circuits. Greene a enregistré le sauvetage.

Jose Bautista a cogné une longue balle en solo et Richard Urena a claqué un premier circuit en carrière dans les Majeures pour les Blue Jays (64-77), qui ont perdu trois parties de suite.

Marcus Stroman (11-7) a retiré six frappeurs sur des prises en six manches au monticule, mais il a permis le grand chelem à Castellanos. Il s’agissait du premier départ de Stroman depuis qu’il a été atteint par une flèche de Mark Trumbo, le 2 septembre.

Danny Barnes, Tom Koehler et Ryan Tepera ont lancé en relève pour les Blue Jays. Barnes a concédé la longue balle de Kinsler en septième manche.

Après deux coups sûrs et un but sur balles pour remplir les sentiers en troisième manche, Castellanos a procuré une avance de 4-0 aux Tigers en frappant un grand chelem. Le voltigeur de centre des Blue Jays Kevin Pillar semblait être sous la balle, à la piste d’avertissement, mais il s’est soudainement retourné pour la voir passer par-dessus la clôture.

Teoscar Hernandez a permis aux Blue Jays de s’inscrire au pointage en frappant un double au champ centre qui a poussé Urena à la plaque. Le voltigeur des Tigers Mike Mahtook a tenté de capter la balle en plongeant, mais il l’a ratée.

Kendrys Morales a réduit l’écart en sixième manche en réussissant un simple d’un point qui a envoyé Bautista au marbre. Bautista s’était d’abord rendu sur les sentiers en raison d’une balle passée sur un retrait au bâton.

Alors que Morales se retrouvait au premier coussin et Justin Smoak au deuxième, les Tigers ont mis fin à la menace en complétant un triple jeu «5-4-3». Pillar a frappé un roulant vers le joueur de troisième but Jeimer Candelario, qui a touché son coussin avant de lancer la balle au deuxième but. Kinsler l’a saisie et son relais au premier a devancé Pillar.

Il s’agissait du premier triple jeu des Tigers depuis le 1er août 2001. Les Blue Jays ne s’étaient pas compromis dans un triple jeu depuis le 26 juillet 2015.

Kinsler a porté la marque à 5-2 Tigers lorsqu’il a catapulté une balle dans les gradins du champ gauche, en septième manche.

Urena a ravivé la flamme en claquant un circuit en solo en huitième manche et Bautista l’a imité deux frappeurs plus tard grâce à sa 22e longue balle de la campagne.