CLEVELAND — Edwin Encarnacion et les Indians de Cleveland ont signé leur 16e victoire consécutive, prolongeant ainsi la plus longue séquence du genre dans l’histoire de la concession, en blanchissant les Orioles de Baltimore 5-0 vendredi soir.

Encarnacion a claqué un circuit de trois points en première manche qui a terminé sa course dans une rangée d’arbres situés près de Heritage Park, un endroit où les joueurs et les équipes légendaires des Indians sont immortalisés.

L’édition 2017 des Indians est en voie de s’y faire une place, également.

Mike Clevinger (9-5) a étoffé sa candidature pour les séries éliminatoires en offrant six manches de qualité aux meneurs de la section centrale de la Ligue américaine, qui sont devenus seulement la troisième équipe depuis l’expansion — soit depuis 1961 — à signer 16 victoires consécutives.

La séquence victorieuse des Indians est la plus longue dans les Ligues majeures depuis celle de 20 gains des Athletics d’Oakland en 2002. Ces A’s ainsi que les Royals de Kansas City de 1977 sont les seules autres équipes au cours des 56 dernières années à avoir atteint le plateau des 20 victoires d’affilée.

Rays 3 Red Sox 9

Drew Pomeranz a concédé deux points en plus de six manches au monticule, Mookie Betts a claqué une longue balle de trois points et les Red Sox de Boston ont malmené les Rays de Tampa Bay 9-3.

Il s’agissait d’une troisième victoire de suite pour les Red Sox, qui ont amorcé la rencontre avec une avance de trois matchs et demi sur les Yankees de New York, au sommet de la section Est de l’Américaine.

Pomeranz (15-5) a retiré sept frappeurs sur des prises, accordant deux coups sûrs et deux buts sur balles. Il a égalé Chris Sale pour le plus grand nombre de victoires cette saison pour un lanceur des Red Sox.

Jesus Sucre a cogné un circuit de deux points pour les Rays, qui ont frappé une longue balle lors de leurs 18 dernières parties, un record d’équipe.

Chris Archer (9-9) a permis huit points, un sommet pour lui cette saison, et neuf coups sûrs en plus de trois manches.