NEW YORK — Jose Reyes a claqué deux longues balles, Seth Lugo n’a pas donné de point pendant six manches et les Mets de New York ont vaincu les Reds de Cincinnati 5-1, vendredi soir.

Même si les Mets se retrouvent à 13 matchs et demi d’une place en séries, ils ont tout de même signé une troisième victoire consécutive.

Travis Taijeron a permis aux Mets d’ouvrir les valves quand il a amorcé la deuxième manche en frappant un premier circuit en carrière dans les Majeures. La formation new-yorkaise a remporté 17 de ses 19 derniers affrontements contre les Reds, incluant les huit derniers au Citi Field.

Reyes a cogné un circuit en solo en troisième manche et il a ajouté une longue balle de deux points en cinquième, pour porter la marque à 4-0. Il est devenu le 13e joueur de l’histoire de l’équipe à cogner 100 circuits dans l’uniforme des Mets.

Lugo (6-4) a alloué quatre coups sûrs et un but sur balles pour gagner une première partie depuis le 25 juillet.

Phillies 10 Nationals 11

Michael A. Taylor a claqué une flèche qui a été mal jugée par le voltigeur de centre Odubel Herrera et qui a mené à un grand chelem à l’intérieur des limites du terrain, vendredi, permettant aux Nationals de Washington de s’approcher d’un deuxième titre de la section Est de la Ligue nationale consécutif après avoir signé une courte victoire de 11-10 contre les Phillies de Philadelphie.

Herrera n’a pu capter la claque de Taylor aux dépens de Jake Thompson (1-2) en troisième manche. Il a effectué quelques pas vers le marbre avant de sauter dans l’espoir d’attraper la balle — en vain. Herrera a récupéré la balle à la piste d’avertissement et l’a lancée vers l’avant-champ, mais le joueur d’arrêt-court J.P. Crawford a manqué de précision sur son relais et permis à Taylor de venir marquer.

Taylor a établi un sommet personnel avec cinq points produits, et il a égalé un autre sommet personnel avec quatre coups sûrs. Trea Turner a étiré les bras et produit trois points, tandis que Max Scherzer (14-5) allouait quatre points en six manches de travail.

Les Nats ont maintenant gagné cinq matchs consécutifs et réduit à trois le nombre de victoires dont ils ont besoin pour obtenir un autre titre de section.

Brewers 2 Cubs 0

Ryan Braun a frappé un 300e circuit en carrière dans les Majeures, Jimmy Nelson et trois releveurs ont conjugué leurs efforts pour allouer cinq coups sûrs et les Brewers de Milwaukee ont blanchi les Cubs de Chicago 2-0.

Braun a cogné une longue balle de deux points en première manche, contre John Lackey (11-11). Nelson a concédé quatre coups sûrs en plus de cinq manches avant de quitter la rencontre en raison d’une blessure au bras.

Les Brewers, qui avaient perdu quatre de leurs cinq dernières parties, se sont approchés à quatre matchs des Cubs et du sommet de la section Centrale de la Nationale.

Nelson (12-6) a retiré sept adversaires au bâton et il a donné deux buts sur balles pour remporter un troisième départ consécutif. Il a aussi frappé un simple en cinquième manche.

Marlins 7 Braves 1

Jose Urena a accordé trois coups sûrs en six manches et un tiers et il a produit un premier point en carrière, aidant les Marlins de Miami à mettre fin à une série de cinq revers en battant les Braves d’Atlanta 7-1.

Urena (13-6) a permis un circuit à Freddie Freeman en quatrième manche, mais seuls Tyler Flowers et Ozzie Albies ont réussi à placer une balle en lieu sûr contre lui.

Ichiro Suzuki a frappé un 2500e simple en carrière, en neuvième manche, quand les Marlins ont marqué quatre points. Tyler Moore a produit deux points grâce à un simple alors que les coussins étaient tous occupés.

Derek Dietrich a procuré une avance de 3-0 aux Marlins lorsqu’il a commencé la troisième manche avec sa 10e longue balle de la campagne.

Miguel Rojas et Urena ont obtenu des simples consécutifs aux dépens de Mike Foltynewicz (10-12), en deuxième manche. Urena a amorcé la partie avec une moyenne au bâton de ,077 et il n’avait pas produit un point en 69 apparitions au marbre.