VANCOUVER — Les semaines se suivent et se ressemblent pour les Alouettes de Montréal, mais la tendance est loin d’être positive.

Le receveur Emmanuel Arceneaux a inscrit un touché et il a amassé 108 verges, aidant les Lions de la Colombie-Britannique à écraser les Alouettes 41-18, vendredi soir, au BC Place Stadium.

La déconfiture se poursuit pour les Alouettes (3-8), qui ont encaissé un quatrième revers consécutif au cours desquels ils ont été dominés 145-59 au chapitre des points. Les Montréalais occupent le troisième rang de la section Est de la Ligue canadienne de football.

Les Lions (6-5), qui revenaient d’une semaine de congé, ont pour leur part mis fin à une séquence de trois revers et ils ont doublé les Roughriders de la Saskatchewan (5-4) au quatrième rang de la section Ouest. Les Roughriders doivent cependant disputer deux matchs de plus.

Arceneaux a capté six ballons et il a donné le ton à la rencontre en réussissant un touché spectaculaire entre trois couvreurs des Alouettes. Jeremiah Johnson a ajouté deux touchés au sol, Chris Rainey en a inscrit un par la passe et il a bloqué une tentative de placement qui a mené au majeur d’Anthony Gaitor. Les Lions ont aussi obtenu des points grâce à deux touchés de sûreté et un simple.

Après avoir patienté pendant plus de 96 minutes, l’attaque des Alouettes a finalement réussi un touché, quand Darian Durant a rejoint Ernest Jackson dans la zone des buts au troisième quart, mais ce fut loin d’être une partie de plaisir. Durant a tout de même réussi 20 de ses 28 tentatives de passe pour des gains aériens de 258 verges. Il a lancé une passe de touché et il en a marqué un autre par la course.

Le quart des Lions Travis Lulay a amorcé ce duel, mais il a été remplacé après le deuxième jeu du match en raison d’une blessure au genou droit. En relève, Jonathon Jennings a complété 22 de ses 29 passes. Il a lancé deux passes de touché et il a récolté 295 verges par la voie des airs.

La formation montréalaise arrive encore une fois à court au domicile des Lions. Elle a perdu 15 de ses 16 dernières visites au BC Place Stadium et la seule victoire est survenue le 20 août 2015, alors que Rakeem Cato avait mené les Alouettes vers un gain de 23-13.

Les hommes de Jacques Chapdelaine auront l’occasion de retrouver le chemin de la victoire en accueillant au Stade Percival-Molson les actuels meneurs de la section Est, le Rouge et Noir d’Ottawa, dimanche prochain.