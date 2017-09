CLEVELAND — Plus de deux heures avant le premier lancer du match, l’ambiance dans le vestiaire de l’équipe de l’heure au Baseball majeur ressemble presque à ce que l’on peut ressentir dans une fraternité étudiante. Et il y baigne une odeur de championnat.

Dans un coin, l’arrêt-court étoile Francisco Lindor sourit alors qu’il se défait de son sac à dos, qu’il lance dans son casier tout en se permettant une blague au détriment du voltigeur de centre recrue Bradley Zimmer.

De l’autre côté de la pièce, Jay Bruce remet en place quelques boîtes que le voltigeur n’avait pas encore eu le temps d’ouvrir depuis son transfuge de New York, pendant que le releveur Joe Smith et le partant Josh Tomlin affirment tous deux posséder une meilleure balle rapide que l’autre.

Il y a de la musique, des rires, des jeux vidéo et aucun signe de stress.

Les joueurs des Indians de Cleveland vivent en effet de beaux moments, eux qui n’ont pas perdu un match depuis plus de deux semaines et qui se comportent comme s’ils ne subiront plus aucune défaite cette saison.

Imprégnés de la philosophie «gagnons aujourd’hui et oublions hier», implantée par le gérant Terry Francona, les Indians, une concession qui a vu le jour en 1901, vivent la plus impressionnante séquence de succès de leur histoire.

Vendredi soir, ils ont amélioré leur marque d’équipe en blanchissant les Orioles de Baltimore 5-0. Du coup, ils sont devenus seulement la troisième équipe depuis le premier élargissement des cadres du Baseball majeur, en 1961, à remporter au moins 16 matchs d’affilée, après les Athletics d’Oakland (20) en 2002 et les Royals de Kansas City (16), en 1977.

Moins d’un an après être venus à une victoire près de remporter la Série mondiale, les Indians viennent de compléter un périple à l’étranger lors duquel ils ont gagné leurs 11 matchs, un tour de force qu’aucune formation du Baseball majeur n’avait réalisé depuis les Reds de Cincinnati, en 1957. Il ne leur manque maintenant que cinq victoires pour égaler le record que détiennent les Cubs de Chicago, cuvée 1935.

«Personne ici n’en parle, affirme Lindor, une future super-vedette qui semble frapper un coup sûr opportun ou réaliser une spectaculaire pièce défensive à chacun des matchs de son équipe.

«Tout le monde, ailleurs, en parle, mais pas nous.»

Pourtant, il y a beaucoup à dire au sujet de cette irrésistible poussée des Indians:

— Ils ont dominé leurs adversaires 114-28 tout en inscrivant cinq de leurs 17 blanchissages, une catégorie où ils dominent le baseball majeur.

— Ils n’ont tiré de l’arrière que lors de deux des 144 manches qu’ils ont disputées, et ont pris l’avance lors de chacune de ces 16 parties.

— Ils ont balayé une série de trois matchs aux Yankee Stadium pour la première fois depuis 1989, une série de quatre parties à Detroit pour la toute première fois de leur histoire, et deux programmes doubles en trois jours.

— Ils sont devenus la première équipe depuis les Cubs de 1935 à signer des séquences victorieuses d’au moins 14 matchs lors de saisons consécutives.

— Ils ont réalisé tout ça sans les services du releveur étoile Andrew Miller, du voltigeur Michael Brantley et de Jason Kipnis, trois de leurs meilleurs joueurs, tous blessés.

Miller est sur le point d’effectuer un retour au jeu, mais à la blague, il s’est demandé si le moment n’était pas mal choisi!

«Je ne veux pas revenir et tout gâcher, a déclaré Miller. Beaucoup de choses ont tourné en notre avantage, mais les gars jouent vraiment très bien. Ils provoquent leur propre chance. C’est vraiment plaisant à regarder, mais ça l’est moins d’en être éloigné. Tous les soirs, j’allume la télévision et je trouve que ce qu’ils font est incroyable. Ils gagnent des matchs grâce à leur rendement dans les trois facettes du jeu et trouvent le moyen de l’emporter peu importe les circonstances.

«Les joueurs qui ont été rappelés ont réalisé de l’excellent travail, et ça témoigne de la valeur et de la profondeur de cette équipe. Nous sommes en bonne position», a ajouté Miller.

La séquence victorieuse a commencé deux jours après que Miller, possiblement le joueur des Indians le plus difficile à remplacer, a été mis au rancart en raison d’une tendinite à un genou. Dès lors, il semblait que le rêve des Indians de retourner à la Série mondiale était en danger de ne pas se réaliser, et le championnat de la section Centrale de la Ligue américaine n’était plus une garantie.

Mais non seulement ont-ils réussi à se débrouiller sans Miller, ils ont trouvé le moyen de prospérer. Ça ne veut pas dire que Francona n’aura pas besoin de son intouchable artilleur gaucher pour franchir le mois d’octobre, mais les Indians ont démontré qu’ils peuvent gagner des matchs de diverses manières.

Francona a obtenu la contribution de tous les éléments de son équipe, incluant celle de joueurs qui sont arrivés à compter du 1er septembre.

«Lorsque vous utilisez un joueur, un autre et un autre, et que vous continuez d’accumuler les victoires, ça rend les choses plaisantes, a déclaré le releveur Cody Allen.

«Nous avons réussi le coup l’an dernier aussi. Lorsque nous avons eu des blessés, d’autres ont pris leur place et ont connu du succès.»

La séquence va sûrement prendre fin un jour, et lorsque ça se produira, les joueurs des Indians reprendront leur quête d’une première conquête de la Série mondiale depuis 1948. En attendant, ils ont du plaisir à réaliser ce que peu d’équipes avant eux ont été en mesure d’accomplir.

Hésitant à parler de cette série de victoires, Francona a souri lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il avait déjà fait partie d’une équipe ayant signé 16 victoires consécutives.

«Mon instructeur à l’école secondaire m’a écrit un texte l’autre jour, parce que nous avions remporté 14 parties de suite cette année-là, a-t-il relaté. Mais nous avons manqué de matchs car la saison a pris fin.»

Ce n’est pas le cas du côté des Indians.