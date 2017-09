NEW YORK — La Suissesse Martina Hingis et le Britannique Jamie Murray ont remporté la finale du double mixte des Internationaux des États-Unis samedi, 6-1, 4-6, 10-8 contre la Taïwanaise Chan Hao-Ching et le Néo-Zélandais Michael Venus.

Hingis, déjà membre du Temple de la renommée du tennis, et Murray ont ainsi remporté un deuxième titre du Grand Chelem en autant de tentatives, après leur triomphe à Wimbledon en juillet. Ils ont gagné les dix matchs auxquels ils ont participé depuis qu’ils forment un tandem.

Pour Hingis, il s’agit aussi d’un septième titre en double mixte, et d’un deuxième aux Internationaux de tennis des États-Unis. Dimanche, elle participera à la finale du double en compagnie de la soeur de Chan.

Murray, le frère aîné d’Andy, a mérité un troisième titre en double mixte.

Plus tard samedi, Madison Keys et Sloane Stephens, âgées respectivement de 22 et de 24 ans, se disputeront les honneurs de la finale du simple féminin.

Il s’agit de la première finale féminine mettant aux prises deux Américaines aux Internationaux des États-Unis depuis le duel entre les soeurs Venus et Serena Williams en 2002.

Avant l’affrontement de samedi, Keys, 15e tête de série, et Stephens n’avaient jamais atteint les finales d’un tournoi du Grand Chelem.

Les deux joueuses vivent leurs meilleurs moments après avoir été ralenties par des blessures.

Keys a été opérée au poignet gauche pendant l’entre-saison et a raté les deux premiers mois de 2017. En juin, elle a subi une autre opération au bras gauche.

Stephens a été à l’écart du circuit féminin pendant 11 mois à cause d’une fracture de stress au pied gauche. Opérée en janvier, elle a repris le collier en juillet.