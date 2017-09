CHICAGO — L’as partant Jimmy Nelson, des Brewers de Milwaukee, ratera le reste de la saison après s’est blessé à l’épaule droite en plongeant au premier but vendredi soir.

Avant le match de samedi contre les Cubs de Chicago, le directeur général David Stearns a dit ne pas savoir si Nelson allait devoir passer sous le bistouri. Nelson souffre d’une élongation de la coiffe des rotateurs et d’une déchirure partielle du labrum antérieur.

Nelson a frappé une balle qui a donné contre la clôture du champ gauche en cinquième manche, et s’est blessé alors qu’il a plongé pour retraiter vers le premier coussin. À l’origine, Nelson et le gérant Craig Counsell ne croyaient pas que la blessure était grave.

Nelson dit avoir senti de l’inconfort en deuxième moitié de cinquième manche, et la vitesse de ses lancers avait diminué. Il s’est cependant sorti d’une impasse après avoir permis aux Cubs de placer des coureurs aux extrémités des sentiers.

Josh Hader l’a remplacé en sixième manche.

Face aux Cubs, Nelson a concédé quatre coups sûrs et deux buts sur balles, tout en retirant sept frappeurs sur des prises. Il a mérité un troisième gain d’affilée et il affiche un dossier de 12-6 et une moyenne de points mérités de 3,49. Ses 12 victoires représentent un sommet personnel en carrière.

Les Brewers ont signé un gain de 2-0 et ont amorcé la journée à quatre matchs des Cubs, les meneurs dans la section Centrale de la Ligue nationale.