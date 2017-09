ARLINGTON, Texas — Aroldis Chapman a inscrit son premier sauvetage depuis qu’il a été retiré du rôle de stoppeur et les Yankees de New York ont défait les Rangers du Texas 3-1 samedi après-midi.

Les lanceurs des Yankees n’ont accordé qu’un seul coup sûr, un double productif de Brett Nicholas en cinquième manche contre le partant Luis Severino, qui a oeuvré pendant les sept premières manches.

Après que David Robertson (7-2) eut retiré les Rangers dans l’ordre en huitième, dont un sur trois prises, Chapman a lui aussi retiré les trois frappeurs rivaux en neuvième, dont deux au bâton.

Du coup, il récoltait son 17e sauvetage de la saison et son premier depuis le 15 août.

Tyler Austin a produit le point victorieux grâce à un simple en neuvième manche.

Chase Headley a fait marquer les deux autres points sans réussir un seul coup sûr. Le premier est venu à l’aide d’un ballon sacrifice en huitième et le second, à la suite d’un but sur balles alors que les coussins étaient tous occupés.