WINNIPEG — L’ailier espacé Clarence Denmark et le secondeur Maurice Leggett ont inscrit deux touchés chacun et les Blue Bombers de Winnipeg ont freiné la séquence de trois victoires des Roughriders de la Saskatchewan en l’emportant 48-28, samedi.

Leggett a retourné un botté de dégagement sur 97 verges pour le touché et a aussi intercepté une passe du quart des Roughriders Kevin Glenn avant de retourner le ballon sur 54 verges pour le majeur, devant une salle comble de 33 134 spectateurs réunis à l’Investors Group Field.

Denmark a capté des passes de touché de 12 et 18 verges du quart Matt Nichols, et les Blue Bombers ont porté leur fiche à 8-3.

Les Roughriders (5-5) ont également réalisé quelques jeux explosifs dans une reprise ratée du duel de la fin de semaine dernière, qu’ils avaient gagné 38-24.

Les Riders ont riposté avec deux longs jeux qui ont mené à des touchés. Duron Carter a complété un jeu de 88 verges, et Naaman Roosevelt a franchi les 74 verges qui le séparaient de la zone payante.

Le quart substitut des Bombers Dan LeFevour a aussi réalisé une faufilade du quart sur une verge pour le touché, et l’ailier espacé Ryan Lankford a capté une passe de touché de 23 verges. Le botteur Justin Medlock a raté une tentative de placement de 48 verges, mais en a réussi une de 36. Il a aussi été irréprochable en six transformations, en plus d’effectuer des bottés de 84, 85 et 90 verges pour des simples.

Les Riders ont bénéficié d’une course d’une verge jusque dans la zone des buts de Kienan LaFrance, qui remplaçait le demi-offensif blessé Cameron Marshall. Le quart réserviste Brandon Bridge a franchi 10 verges pour le majeur, après avoir sauté au-dessus de la ligne des buts.

Le botteur des Riders Tyler Crapigna a été efficace sur deux transformations. La tentative de transformation de deux points à la suite du touché de Roosevelt a échoué, mais celle à la suite du majeur de Bridge a fonctionné.

Nichols a complété 24 de ses 37 tentatives de passe pour 282 verges de gains et trois touchés, contre aucune interception. Glenn a été 15-en-22 pour 327 verges de gains et deux majeurs, contre deux interceptions. Il n’a cependant pas joué en deuxième demie. Bridge a pris la relève et complété quatre de ses huit passes tentées pour 67 verges et une interception.