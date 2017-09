INDIANAPOLIS — Lexi Thompson a largué Lydia Ko et remporté le premier Championnat Indy Women in Tech, samedi, signant du même coup sa deuxième victoire cette saison et sa neuvième en carrière sur le circuit de la LPGA.

Thompson, qui était à égalité avec Ko à l’aube de la ronde finale du tournoi disputé au Brickyard Crossing, à proximité du légendaire Indianapolis Motor Speedway, a joué 68 (moins-4) et vaincu Ko par quatre coups. L’Américaine âgée de 22 ans a conclu le tournoi avec un score cumulatif de 197 (moins-19).

Ko s’est contentée d’une ronde de 72. La Néo-Zélandaise n’a pas triomphé depuis plus d’un an.

La Canadienne Brooke Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, a joué 69 et fini cinquième à 204 (moins-12). Sa compatriote Augusta James, de Bath, en Ontario, a conclu le tournoi en 54e place à 213 (moins-3) après avoir joué 72 samedi.

Thompson a brisé l’égalité en tête et pris les commandes pour de bon avec des oiselets aux neuvième et 10e trous. Elle a cependant commis un boguey au 11e, avant d’expédier son coup de départ au 16e dans l’obstacle d’eau en route vers un autre boguey, puis s’est contentée de la normale au 17e vert. Elle a ensuite scellé sa ronde avec son sixième oiselet, au 18e.

Thompson avait aussi gagné le Championnat Kingsmill en mai en Virginie. Elle s’était inclinée devant So Yeon Ryu en prolongation le mois précédent au tournoi majeur sur invitations ANA Inspiration dans le désert californien, après avoir été pénalisée de quatre coups pour une faute rapportée par un téléspectateur.

Thompson devrait passer du troisième au deuxième échelon mondial, devant Sung Hyun Park.