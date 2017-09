SÉVILLE, Espagne — Le Québécois Félix Auger-Aliassime a défait l’Espagnol Inigo Cervantes en trois manches de 6-7(4), 6-3 et 6-3, samedi, pour remporter le Challenger de Séville.

Auger-Aliassime, qui disputait un troisième tournoi depuis son retour au jeu à la suite d’une blessure au poignet gauche, a dû combler un retard d’une manche et de 0-3. Il a ensuite gagné les neuf jeux suivants et n’a plus jamais regardé derrière.

Quelques mois après avoir signé un premier titre en Challenger, à l’âge de 16 ans et 10 mois, Auger-Aliassime est devenu le troisième joueur de l’histoire à remporter plus d’un titre Challenger du circuit de l’ATP à seulement 17 ans. Il a rejoint le Français Richard Gasquet et l’Espagnol et actuel numéro un mondial Rafael Nadal.

Grâce à son sacre, Auger-Aliassime percera le top-200 du classement de l’ATP et il devrait se retrouver autour de la 168e place. Il sera ainsi le plus jeune joueur du top-200. Il se dirigera maintenant vers la Bosnie pour y disputer un autre tournoi Challenger. Au premier tour, il se croisera le fer avec le Slovène Blaz Rola, la 248e raquette mondiale.

Pour une deuxième année consécutive, le Challenger de Séville a couronné un joueur de 17 ans. Le Norvégien Casper Ruud a été le champion en 2016.