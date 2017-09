TORONTO — Kevin Pillar a frappé quatre coups sûrs, dont un circuit qui brisait l’égalité, en plus de réaliser un autre attrapé spectaculaire en défensive, Brett Anderson a lancé pendant six manches en route vers sa première victoire avec les Blue Jays de Toronto et les Tigers de Detroit se sont inclinés 5-4 samedi.

Pillar a rompu l’égalité de 2-2 en étirant les bras aux dépens de Warwick Saupold (3-2) en sixième, permettant aux Torontois de mettre un terme à leur série de trois revers contre les Tigers.

Cette claque s’est produite une manche après que Pillar eut capté in extremis le profond ballon du joueur d’avant-champ des Tigers Dixon Machado avant de heurter violemment la clôture du champ centre.

«Il est de toute évidence assez spécial au champ extérieur», a confié Anderson à propos de Pillar.

Outre sa 15e longue balle de la saison, Pillar a aussi cogné un simple d’un point en première, un simple à l’avant-champ en quatrième et un simple en septième. Il a frappé en lieu sûr dans 27 de ses 34 derniers matchs et présente une moyenne de ,308 (41-en-133) au cours de cette séquence.

«Il traverse une heureuse séquence, il frappe bien la balle», a noté le gérant des Jays John Gibbons.

Cette défaite signifie que les Tigers auront une fiche perdante pour la deuxième fois en sept ans.

À son troisième départ avec les Blue Jays, Anderson (3-3) a accordé deux points et cinq coups sûrs. Le gaucher a aussi retiré cinq frappeurs au bâton.

«Il alternait ses tirs, a indiqué le frappeur de choix des Tigers John Hocks à propos d’Anderson. Il possède une bonne balle courbe, et il s’en est servi. Chaque fois qu’il se retrouvait dans le pétrin, il s’en servait au bon moment.»

Carlos Ramirez et Dominic Leone ont oeuvré pendant une manche chacun, puis Ryan Tepera s’est accroché pour signer son deuxième sauvetage en quatre opportunités cette saison — en dépit du fait qu’il a alloué deux points en neuvième manche. Tepera a fait figer Andrew Romine alors que le compte était complet pour mettre un terme à la rencontre, laissant des coureurs aux premier et troisième coussins.

«J’étais certain que nous allions être en mesure de leur arracher cette victoire», a confié le gérant des Tigers Brad Ausmus.

Le frappeur de puissance des Tigers Miguel Cabrera était de retour au jeu après avoir purgé une suspension de deux rencontres, et il s’est illustré en frappant un circuit de deux points contre Anderson en première.