CHICAGO — Hernan Perez a frappé un circuit et il a produit cinq points, aidant les Brewers de Milwaukee à servir une correction de 15-2 aux Cubs de Chicago, samedi.

Chase Anderson (9-3) n’a pas donné de point en cinq manches et les Brewers se sont approchés à trois matchs des Cubs et du premier rang de la section Centrale de la Nationale. Anderson a lui-même aidé sa cause en cognant deux coups sûrs et en produisant deux points.

Orlando Arcia a placé trois balles en lieu sûr et il a produit trois points pour les Brewers, qui ont annoncé quelques heures avant la rencontre que le partant Jimmy Nelson allait rater le reste de la saison en raison d’une blessure à l’épaule.

Les Brewers ont ouvert les valves en marquant huit points en troisième manche aux dépens du partant Mike Montgomery et le releveur Justin Grimm. Travis Shaw et Arcia ont tous deux frappé un double de deux points, Ryan Braun est venu marquer sur une feinte illégale de Grimm et Perez a produit un point sur un sacrifice.