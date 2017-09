CHIBA, Japon — Colin Montgomerie a réussi tous les coups roulés dont il a eu besoin sur les gigantesques verts du club de golf Narita, dimanche, et il a remporté le Championnat Japan Airlines, le premier tournoi de l’histoire du Circuit des Champions à être présenté au Japon.

Chemin faisant vers une carte de 67, cinq coups sous la normale, l’Écossais de 54 ans a effectué deux roulés d’une distance de 50 pieds pour assurer la normale au 18e trou, incluant le premier qui s’est arrêté à 18 pouces de l’objectif.

Son score cumulatif de 202, 14 sous la normale, lui a permis de devancer par un coup les Américains Billy Mayfair (66) et Scott McCarron (71), le meneur après le deuxième parcours.

Au coeur d’une séquence de trois oiselets, Montgomerie a réussi un long roulé de 60 pieds au 13e trou, une normale-4. Il a ensuite calé deux autres cruciaux roulés de six pieds chacun, le premier pour le par au 16e, une normale-3 et le second dès le trou suivant pour un oiselet, ce qui lui a permis de rompre l’égalité avec Mayfair.

Pour Montgomerie, il s’agit d’un cinquième triomphe en carrière sur le Circuit des Champions, mais d’un premier en près d’un an.

Au fil de sa carrière sur le circuit européen, Montgomerie a signé 31 victoires et terminé huit fois au sommet des boursiers, dont années d’affilée entre 1993 et 1999.

Les Canadiens Stephen Ames et Rod Spittle ont tous deux joué 72 et ont complété les trois rondes du tournoi avec des fiches cumulatives de 208 et de 210, respectivement.