CAIRNS, Australie — Le Canada a terminé en beauté dimanche les Championnats du monde de vélo de montagne présentés à Cairns, en Australie, alors que Miranda Miller a remporté les grands honneurs de la descente élite féminine.

Il s’agit du premier titre de descente catégorie élite pour le Canada depuis la victoire de Cindy Devine en 1990, soit la première année où les Championnats du monde de vélo de montagne ont été organisés.

C’est aussi l’année où Miller a vu le jour.

Miller, de Squamish en Colombie-Britannique, a profité de l’absence de la championne en titre Rachel Atherton, victime d’une fracture à une clavicule à l’entraînement, pour réaliser la course de sa vie.

Au final, elle a devancé la Française Myriam Nicole et l’Australienne Tracey Hannah.

Vaea Verbeeck, seule autre participante canadienne chez les femmes élite, a pris la 16e place.

«C’est dingue!, s’est exclamée Miller. Je ne pense pas avoir encore réalisé ce qui m’arrive! Je pense avoir eu la chance de mon côté, mais j’en ai profité. C’est super. Je suis certaine que je me sentirais différemment dans un jour ou deux.

«J’ai pensé que Tahnee (Seagrave) allait me battre. Mais j’ai vraiment eu la chance de mon côté. Et quand Myriam est tombée, j’ai pensé ‘Wow, ça arrive vraiment!’. Le Canada n’a pas eu de médaille (en descente) depuis Stevie (Smith, 2013) et Claire (Buchar, 2011), alors c’est fantastique. Et nous avons aussi gagné une médaille au cross-country junior, c’est excellent pour le Canada.»

La journée avait pourtant mal commencé pour la délégation canadienne alors que Finnley Iles, champion du monde en titre chez les juniors et classé numéro un, est tombé deux fois pendant sa course.

L’athlète de la Colombie-Britannique a ainsi dû se contenter de la dixième place, pendant que le Britannique Matt Walker était sacré champion du monde de la catégorie.

Chez les hommes élite, Samuel Thibault a obtenu le meilleur résultat canadien avec une 53e place, suivi immédiatement derrière de Mark Wallace, victime d’une chute près de l’arrivée.

Le Canada termine ces Championnats du monde avec deux médailles, la médaille d’or de Miller et la médaille de bronze de Holden Jones au cross-country masculin junior.