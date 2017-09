ENGLEWOOD, Colo. — Mike McCoy aura de nouveau un pouvoir décisionnel en 2017, mais pas aussi grand que celui qu’il détenait il y a un an.

Le deuxième séjour de McCoy à titre de coordonnateur à l’attaque des Broncos de Denver s’amorcera officiellement lundi soir contre les Chargers de Los Angeles, l’organisation qui l’a limogé de ses fonctions d’entraîneur-chef il y a neuf mois.

Le principal intéressé ne le dira pas, mais l’ailier espacé Demaryius Thomas pense que McCoy voudra donner une petite leçon à son ancienne équipe.

«C’est certain. Si vous étiez l’entraîneur-chef des Chargers, aviez été congédié et que vous les affrontiez un lundi soir, que voudriez-vous faire? Je tenterais de marquer 100 points, si je le pouvais, a déclaré Thomas.

«Je sais que c’est impossible, mais j’essaierais.»

D’autres raisons font que ce rendez-vous revêt une grande importance pour les Broncos. Il s’agit d’un duel entre deux formations de la section Ouest de l’Association américaine, très compétitive, dans laquelle il n’est pas recommandé de perdre des matchs à domicile.

De plus, jeudi soir, les Chiefs de Kansas City ont envoyé un message clair après avoir rossé les Patriots de la Nouvelle-Angleterre 42-27, au domicile des champions en titre du Super Bowl.

Ainsi, le fait d’affronter des visages familiers n’ajoute pas nécessairement de l’huile sur le feu.

«J’accorde tout le respect au monde à tous les membres de cette organisation. Je ne pourrais jamais assez remercier la famille Spanos pour m’avoir donné l’opportunité de diriger leur organisation en 2013, a déclaré McCoy, qui a présenté une fiche de 27-37 à la tête des Chargers avec une participation aux séries éliminatoires, une défaite aux mains des Broncos après sa première saison.

«Je voue un grand respect à tous ces joueurs, a-t-il renchéri. Beaucoup de grands individus, pas seulement les joueurs mais aussi les instructeurs, se sont battus vigoureusement tous les jours. Il n’y avait pas d’excuse et nous nous sommes présentés au travail tous les jours, mais malheureusement, nous n’avons pas gagné assez de matchs. Nous sommes excités ici et c’est ce qui importe maintenant. J’ai un nouveau domicile et nous sommes prêts à aller de l’avant.»

Le premier geste du nouvel entraîneur-chef Vance Joseph a été d’embaucher McCoy, dont le retour à Denver a fait la joie des membres de l’unité offensive des Broncos.

«C’est excellent, a déclaré Thomas, qui a connu beaucoup de succès en présence de McCoy au début de sa carrière, peu importe s’il captait les passes de Tim Tebow ou de Peyton Manning.

«C’est excellent pour les nouveaux joueurs qui sont arrivés et qui ont étudié la stratégie offensive. Vous pouvez voir sur leur visage qu’ils ont hâte d’amorcer la saison.»

Les Broncos s’attendent à une meilleure production à l’attaque après avoir connu des ratés, l’an dernier, sous la direction de l’entraîneur-chef Gary Kubiak et du coordonnateur Rick Dennison.

Ils ont bonifié leur champ arrière en ajoutant le vétéran Jamaal Charles et la recrue De’Angelo Henderson, et tenté de devenir plus incisifs à la ligne à l’attaque avec l’entrée en scène de Garett Bolles, un choix de premier tour, et et des joueurs autonomes Allen Barbre, Ronald Leary et Menelik Watson.

Mais l’addition la plus significative pourrait bien être celle de McCoy.

«Je pense que Mike McCoy est un grand stratège», a affirmé l’ailier rapproché Virgil Green, l’un des deux joueurs qui faisaient partie de la formation de Broncos la dernière fois que McCoy a campé le rôle de coordonnateur à l’attaque.

Thomas aime le fait que l’attaque des Broncos aura pour objectif de laisser les défensives rivales sur le qui-vive plutôt que de tenter de contrôler l’horloge.

«Il est le même Mike McCoy que j’ai connu il y a trois ou quatre ans. Il veut inscrire le plus de points possible, complètement dominer ses adversaires et donner le ballon à ses joueurs-clé.»