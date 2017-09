Le Canada et le Salvador se rencontreront pour un match amical international le dimanche 8 octobre au BBVA Compass Stadium à Houston et une partie des profits nets seront versés aux efforts de secours après le passage de l’ouragan Harvey à la fin du mois d’août.

Ce match fait suite à une victoire 2-0 du Canada face à la Jamaïque samedi le 2 septembre à Toronto. Anthony Jackson-Hamel et Jonathan Osorio ont été les buteurs alors que Junior Hoilett a remporté les honneurs de joueur du match.

Le Canada et le Salvador ont une longue histoire de compétitions, remontant à plus de 40 ans, via les qualifications en Coupe du Monde de la FIFA et à la Gold Cup de la CONCACAF.

Au cours des dernières années, les deux équipes ont terminé avec des matchs nuls en 2015, avant que le Canada ne signe une victoire de 3-1 dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA en septembre 2016. En tout, le Canada affiche un dossier de huit victoires, quatre matchs nuls et quatre défaites en 16 duels internationaux face au Salvador.

En 2017, la fiche globale internationale du Canada est de quatre victoires, trois matchs nuls et une défaite. Le dossier du Salvador est de trois victoires, trois matchs nuls et cinq défaites.

Le Canada a été deux fois champion CONCACAF, ayant remporté le Championnat de la CONCACAF en 1985 et la Gold Cup de la CONCACAF en 2000. En cinq matchs sous leur nouvel entraîneur Octavio Zambrano, la fiche internationale du Canada est de deux victoires, deux matchs nuls et une défaite.

«Il s’agit d’un match en temps opportun pour nous, puisque les niveaux du Salvador et de la Jamaïque sont comparables à notre niveau sur la scène internationale, a affirmé Octavio Zambrano, entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine de Canada Soccer.

«Comme nous, l’équipe a eu un bon parcours à la Gold Cup de la CONCACAF, donc nous devons démontrer que nous pouvons remporter ce match.»