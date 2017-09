NEW YORK — Martina Hingis a mérité un 25e titre en Grand chelem, dimanche, elle et Chan Yung-Jan battant Lucie Hradecka et Katerina Siniakova 6-3 et 6-2 en finale du double féminin, aux Internationaux de tennis des États-Unis.

De la Suisse et de Taïwan, Hingis et Chan ont vaincu la paire tchèque en 65 minutes, grâce notamment à trois bris.

Hingis a obtenu 13 titres majeurs en double, cinq en simple et sept en double mixte, le plus récent de ceux-ci avec l’Écossais Jamie Murray, samedi.

Hingis et Chan ont soulevé sept trophées au total en 2017.