TORONTO — La recrue Teoscar Hernandez a claqué des circuits en quatrième et en cinquième, dimanche, aidant les Blue Jays de Toronto à l’emporter 8-2 face aux Tigers de Detroit.

Sa deuxième longue balle est survenue dans une manche de quatre points, où chaque frappeur des Jays s’est présenté à la plaque.

Disputant un septième match seulement avec Toronto, Hernandez a fourni des claques de deux et trois points, dans cet ordre. Le voltigeur de gauche a aussi obtenu un simple.

C’était la première fois depuis plus de six ans qu’une recrue des Blue Jays frappait plus d’un circuit dans un match. J.P. Arencibia l’a fait le 22 juillet 2011.

J.A. Happ (8-10) a retiré neuf frappeurs au bâton en six manches, accordant deux points et cinq coups sûrs.

Luis Santos s’est chargé des trois dernières manches, permettant deux coups sûrs. Il a mérité son premier sauvetage dans le baseball majeur.

Ian Kinsler a claqué un circuit de deux points pour les Tigers.

Anibal Sanchez (3-4) a été victime de sept points et 12 coups sûrs en quatre manches et deux tiers.

Le match a été présenté devant 39 797 personnes au Rogers Centre.

Les Blue Jays restent à domicile pour une série de trois matches contre les Orioles de Baltimore, à compter de lundi.