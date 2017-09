CINCINNATI — Andy Dalton a subi quatre interceptions, un échappé et cinq sacs alors que les Bengals de Cincinnati ont été malmenés par les Ravens de Baltimore, victorieux 20-0.

Les Ravens (1-0) ont intercepté trois passes en première demie, cheminant vers un troisième jeu blanc en lever de rideau d’une saison, après 2000 et 2006.

Baltimore a porté de durs coups en fin de deuxième demie. Maclin a atteint la zone des buts sur un jeu passe et course de 48 verges et 24 secondes plus tard, Terrance West a ajouté une percée de deux verges pour un touché.

Joe Flacco, absent du camp et des matches préparatoires, ennuyé au dos, a complété neuf passes sur 17, pour 121 verges. Il a commis une interception.

Le nouveau venu Brandon Carr, un ancien des Cowboys, a signé la première interception des Ravens.

Les Bengals (0-1) n’avaient pas amorcé une campagne en étant blanchis depuis celle de 1979, à Denver. Ils n’avaient pas subi un tel affront à domicile depuis 2001, face aux Bears. Dalton a réussi 16 passes sur 31, pour 170 verges.