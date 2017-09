DÉTROIT — Matthew Stafford a réussi quatre passes de touché dont deux à la recrue Kenny Golladay au dernier quart, menant les Lions de Detroit vers un gain de 35-23 aux dépens des Cards de l’Arizona.

Stafford a récolté 292 verges par la voie des airs, incluant 107 verges pour Goldent Tate.

Les Lions (0-1) ont aussi intercepté Carson Palmer trois fois, dont un ballon ramené pour un touché, par Miles Killebrew.

Detroit amorçait le dernier quart avec l’Arizona aux commandes, 17-15. L’an dernier, les Félins ont établi un record de la NFL avec huit remontées décisives au dernier quart.

Les Cardinals (0-1) ont marqué les 10 premiers points du match et menaient 17-9 tard au troisième quart, avant de permettre 26 points sans réplique.

La première passe de Stafford a été retournée sur 82 verges jusqu’en zone des buts, par Justin Bethel, mais le joueur au contrat le plus lucratif de la ligue ne s’est pas laissé ébranler. Golladay a saisi des passes de touché de 45 et 10 verges, tandis que de courts envois à Theo Riddick et Marvin Jones ont aussi valu six points chacun.

Palmer a réussi 27 passes sur 48 pour 269 verges, incluant une passe de touché d’une verge à J.J. Nelson.