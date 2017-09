HOUSTON — Leonard Fournette a amassé 100 verges et un touché au sol à son premier match dans la NFL et les Jaguars de Jacksonville ont réussi 10 sacs du quart et ils ont provoqué quatre revirements dans un gain de 29-7 aux dépens des Texans de Houston, dimanche.

Blake Bortles a lancé une passe de touché et il a obtenu 125 verges par la voie des airs. Calais Campbell a réussi quatre sacs et Dante Fowler a marqué un touché de 53 verges après avoir récupéré un échappé. Les Jaguars ont mis fin à une série de six revers contre les Texans.

Les Texans espéraient redonner le sourire à la région de Houston à la suite de l’ouragan Harvey. Le quart Tom Savage a plutôt connu des ratés et il a été remplacé par la recrue Deshaun Watson à la mi-temps, alors que son équipe tirait de l’arrière 19-0.

J.J. Watt est revenu au jeu après avoir raté 13 parties la saison dernière en raison d’une intervention chirurgicale au dos, mais il s’est blessé à un doigt en première demie et il n’a effectué qu’un plaqué.

Les Jaguars ont pris les devants 3-0 au premier quart grâce à un placement de Jason Myers, qui en a ajouté un autre de 25 verges au début du deuxième quart.

Les Texans ont dégagé le ballon à leurs quatre premières possessions et la cinquième s’est conclue par un échappé de Savage à la suite d’un sac de Yannick Ngakoue.

Fournette, le quatrième choix au total lors du dernier repêchage, a procuré les devants 12-0 aux siens en franchissant la verge qui le séparait de la zone des buts.

Ngakoue a refait des siennes avant la fin de la demie, réussissant un sac du quart et soutirant le ballon des mains de Savage. Fowler a cueilli l’objet et il a foncé jusque dans la zone des buts pour porter le pointage à 19-0 Jaguars.

Watson, repêché huit échelons après Fournette, a lancé une première passe de touché en carrière à sa première séquence à l’attaque. Il a rejoint DeAndre Hopkins sur quatre verges pour permettre aux partisans des Texans de célébrer.

Les Jaguars ont cependant répliqué quand Bortles a repéré Tommy Bohanon pour un touché d’une verge qui a mis le match hors de portée.