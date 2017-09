CHICAGO — Jose Abreu a réussi deux circuits une journée après avoir complété un carrousel, menant Carson Fulmer et les White Sox de Chicago vers un gain de 8-1 aux dépens des Giants de San Francisco, dimanche.

Abreu a claqué une longue balle de deux points lors d’une deuxième manche de cinq points contre l’as des Giants Madison Bumgarner (3-8). Le joueur de premier but a ensuite ajouté son 31e circuit de la saison, en septième.

Il s’agissait du quatrième match de plus d’un circuit pour Abreu Abreu cette saison et le 10e de sa carrière dans les Majeures.

Fulmer (2-1) a gagné un premier départ en carrière dans les Majeures. Le droitier de 23 ans a accordé un point et trois coups sûrs en plus de retirer neuf frappeurs sur des prises en six manches.

Rays 4 Red Sox 1

Le gagnant du dernier trophée Cy Young de l’Américaine, Rick Porcello, a subi une 17e défaite et les Rays de Tampa Bay ont évité d’être balayés par les Red Sox de Boston en l’emportant 4-1.

Porcello (9-17) a gardé une avance de 1-0 jusqu’en cinquième manche, quand Wilson Ramos et Evan Longoria ont frappé un simple d’un point. Les Red Sox ont inscrit deux points ou moins dans 18 de ses 30 départs cette saison. Il a concédé cinq coups sûrs en cinq manches.

Ramos a cogné une longue balle en sixième manche contre Brandon Workman. Lucas Duda a fait de même en septième, contre Robby Scott.

Alex Cobb (11-9) a ajouté la victoire à sa fiche en accordant un point , quatre coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches au monticule. Alex Colomé a été parfait en neuvième manche pour enregistrer un 43e sauvetage cette saison.

Twins 3 Royals 11

Jason Vargas a mis un terme à une séquence de quatre défaites et il a signé une 15e victoire cette saison, un sommet personnel, menant les Royals de Kansas City vers une victoire facile de 11-3 contre les Twins du Minnesota.

Brandon Moss a frappé un circuit et il a produit quatre points. Il a obtenu un double d’un point en deuxième manche et une claque de trois points en septième.

Eric Hosmer a cogné deux doubles et il a placé quatre balles en lieu sûr pour réussir une quatrième partie de suite avec plus d’un coup sûr. Il a 12 coups sûrs à ses 15 dernières présences au bâton et il a élevé sa moyenne à ,328.

Vargas (15-10) a permis un point et quatre coups sûrs en plus de cinq manches. Il montrait un dossier de 2-7 et une moyenne de points mérités de 8,13 à ses 11 derniers départs.

Les Royals ont envoyé 11 joueurs à la plaque lors d’une deuxième manche de six points contre Bartolo Colon (6-12).