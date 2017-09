LOS ANGELES — Jared Goff a amassé 306 verges par la voie des airs, un sommet en carrière, et il a lancé une passe de touché pour signer un premier gain dans la NFL en tant que partant, menant les Rams de Los Angeles vers un gain convaincant de 46-9 contre les Colts d’Indianapolis, dimanche.

Todd Gurley a obtenu 40 verges au sol et 56 par la passe pendant que les Rams se donnaient une priorité de 37-3 au troisième quart. Ils ont mis fin à une séquence de six revers à domicile grâce à leur performance la plus impressionnante depuis qu’ils ont déménagé à Los Angeles.

La défensive des Rams a excellé contre le quart substitut des Colts, Scott Tolzien. Trumaine Johnson a intercepté la première passe de Tolzien et il a transporté le ballon jusque dans la zone des buts pour un touché. Lamarcus Joyner a lui aussi réalisé l’exploit sur une distance de 29 verges, au troisième quart.

Tolzien a obtenu 128 verges par la passe à son quatrième départ dans la NFL. Il remplaçait Andrew Luck, qui devait encore se remettre d’une blessure à l’épaule droite.

Les Colts devaient également se débrouiller sans le centre Ryan Kelly et leur demi de coin vedette Vontae Davis. Les Rams ont été sans pitié en profitant de ces absences grâce à leur agressivité.

Goff avait montré un dossier de 0-7 en tant que partant l’an dernier, mais le premier choix au total du repêchage de 2016 a semblé plus précis après avoir passé la saison morte à étudier le livre de jeux de l’entraîneur-chef de 31 ans Sean McVay, le plus jeune de la NFL. Goff a complété 21 de ses 29 passes.

Les Rams ont marqué leur plus haut total de points depuis novembre 2014. Ils avaient terminé la dernière saison avec une fiche de 4-12. Il s’agissait de leur 13e saison perdante de suite et la 12e consécutive sans accéder aux séries.