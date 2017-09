GREEN BAY, Wis. — La défensive des Packers de Green Bay a amorcé le réveil offensif de son équipe, qui a vaincu les Seahawks de Seattle 17-9, dimanche.

Le joueur de ligne défensive Mike Daniels a enlevé le ballon des mains du quart Russell Wilson alors que les Seahawks étaient installés profondément dans leur territoire au troisième quart et les Packers ont inscrit un touché qui a fourni l’étincelle nécessaire.

Le porteur de ballon Ty Montgomery a réussi une course de six verges pour un majeur dès le jeu suivant le revirement causé par Daniels.

Le quart des Packers Aaron Rodgers a complété 28 de ses 42 tentatives par la passe et il a amassé 311 verges. Il a ajouté une passe de touché de 32 verges à Jordy Nelson pour procurer une avance de huit points aux siens au troisième quart.

La séquence de passes en saison de Rodgers sans être victime d’une interception s’est arrêtée à 251, un sommet en carrière. La défensive des Seahawks, aidée par le retour du demi de sûreté Earl Thomas, a empêché les receveurs des Packers de réaliser de longs jeux et elle a appliqué beaucoup de pression sur Rodgers.

Les Packers ont cependant réussi peu à peu à trouver les trous dans la défensive adverse grâce à des courses et des passes rapides à Nelson, Randall Cobb et Montgomery. Une séquence de 12 jeux et de 53 verges a enlevé plus de cinq minutes au cadran au quatrième quart et Mason Crosby a réussi un botté de précision de 40 verges pour donner une avance de 17-6 à sa troupe.

La défensive des Packers a connu un bien meilleur début de saison, surtout qu’elle avait éprouvé beaucoup de difficulté par la voie des airs la saison passée.

Les Seahawks ont dû se contenter de trois placements. Wilson a complété 14 de ses 27 tentatives par la passe pour des gains aériens de 158 verges. Les Packers ont dominé leurs adversaires au chapitre des verges totales (370-225) et des premiers jeux (26-12).

Les Seahawks accueilleront les 49ers de San Francisco dimanche prochain tandis que les Packers visiteront les Falcons d’Atlanta.