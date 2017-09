NEWARK, N.J. — Les Devils du New Jersey se sont assurés les services de Damon Severson jusqu’à la fin de la saison 2022-23 après avoir conclu une entente de six ans d’une valeur de 25 millions $ US avec le défenseur.

Severson, âgé de 23 ans, touchera 2,5 millions $ cette saison et son salaire grimpera jusqu’à 5,1 millions $ à la dernière année de l’entente.

Severson a mené les défenseurs des Devils la saison dernière avec des sommets personnels de 28 passes et 31 points en 80 matchs.

«Damon apporte une dimension importante à notre club et nous sommes emballés de compter sur un jeune défenseur comme lui, a commenté le directeur général Ray Shero. Ce contrat montre l’engagement de notre propriétaire dans ce nous continuons de bâtir ici.»