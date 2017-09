TORONTO — Ryan Goins a frappé un circuit et il a produit deux points, Marco Estrada a lancé pendant cinq bonnes manches et les Blue Jays de Toronto ont tenu le coup pour vaincre les Orioles de Baltimore 4-3, lundi soir.

Estrada (8-8) a alloué deux points et quatre coups sûrs tout en retirant sept frappeurs sur des prises. Le droitier a porté à 3-0 sa fiche contre les Orioles cette saison et à 7-1 en carrière. Il a accordé trois points ou moins lors de huit de ses 10 derniers départs.

Richard Urena a claqué un double d’un point et Darwin Barney a produit un point grâce à un simple à l’avant-champ pour les Blue Jays (67-77).

Les Orioles avaient placé le point égalisateur au deuxième coussin en neuvième manche, mais Dominic Leone a mis fin à la menace et il a enregistré un premier sauvetage cette saison.

Mark Trumbo a cogné une longue balle pour les Orioles (71-73). Adam Jones et Caleb Joseph ont tous deux produit un point grâce à un simple.

Ubaldo Jimenez (5-10) a concédé trois points, six coups sûrs et deux buts sur balles en plus de cinq manches au monticule. Jimenez n’a pas été en mesure de répéter sa dernière performance au Rogers Centre, le 29 juin, alors qu’il avait blanchi les Blue Jays pendant huit manches.

Goins et Urena ont procuré une avance aux Blue Jays en deuxième manche, alors que les Orioles ont commis deux erreurs.

Goins a poussé Teoscar Hernandez au marbre en frappant un roulant. Hernandez s’était rendu au troisième coussin grâce à un double et une erreur de Trumbo. Barney a suivi en cognant un double et il s’est rendu au troisième but après une erreur au champ centre. Il est ensuite venu croiser la plaque sur un double d’Urena.

Jones a réduit l’écart de moitié quand il a envoyé Manny Machado au marbre en quatrième manche, à la suite d’un simple.

Goins a redonné une priorité de deux points à sa troupe en frappant une longue balle en solo en fin de quatrième manche, mais Trumbo a répliqué dès la manche suivante, grâce à une claque sans équivoque au champ centre-gauche.

Les Blue Jays ont marqué en sixième manche contre leur ancien stoppeur, Miguel Castro. Joseph a cependant ramené les Orioles à un point en septième, en raison d’un simple productif.