CLEVELAND — Sans pitié et invincibles en ce moment, les Indians de Cleveland ont à nouveau refusé de perdre.

Grâce à une victoire écrasante de 11-0 contre les Tigers de Detroit, lundi soir, les Indians ont remporté un 19e match de suite, la plus longue séquence victorieuse depuis 2002.

Francisco Lindor a produit trois points grâce à un triple contre le lanceur recrue Myles Jaye (0-1), en deuxième manche. Les Indians n’ont pas perdu une partie depuis le 23 août et ils se retrouvent à un gain d’égaler un record qui a tenu pendant 101 ans.

Les champions en titre de l’Américaine ont dominé leurs adversaires 132-32 au chapitre des points lors de leur série de victoires, incluant six blanchissages.

Carlos Carrasco (15-6) a retiré neuf frappeurs sur des prises en six manches au monticule. Il a également obtenu un 200e retrait au bâton cette saison, ce qui le place dans le top-10 des Majeures à ce chapitre.

Lindor a produit quatre points et Jose Ramirez a claqué une longue balle de deux points pour les Indians. Ramirez s’est cependant blessé à l’avant-bras gauche lorsqu’il a été atteint par un tir de Warwick Saupold et il a quitté la rencontre.

Yankees 5 Rays 1

Todd Frazier a profité d’une erreur de Trevoe Plouffe après deux retraits pour cogner une longue balle de trois points et les Yankees de New York ont vaincu les Rays de Tampa Bay 5-1.

En raison de l’ouragan Irma qui sévit en Floride, la série a été déplacée au Citi Field de New York.

David Robertson (8-2) a lancé pendant deux manches et deux tiers en relève à CC Sabathia et il a ajouté la victoire à sa fiche.

Amorçant une séquence de 17 matchs sur 20 à New York, les Yankees se sont approchés à trois parties des Red Sox de Boston et du sommet de la section Est. Ils détiennent toutefois une avance de quatre matchs sur les Twins du Minnesota pour le premier rang donnant accès au duel éliminatoire de l’Américaine.

Mariners 3 Rangers 5

Delino DeShields a frappé une longue balle et les Rangers du Texas ont défait les Mariners de Seattle 5-3 pour remporter le premier de quatre affrontements entre deux équipes qui tentent de se tailler une place en séries dans l’Américaine.

Cole Hamels (10-3) a retiré sept frappeurs sur des prises en six manches et il a signé une première victoire à ses quatre derniers départs.

DeShields a réussi un simple sur un amorti en deuxième manche et il a contourné les sentiers à la suite d’un double de deux points de Shin-Soo Choo.

Deux manches plus tard, DeShields a réussi son cinquième circuit de la saison.

Alex Claudio a été parfait en neuvième manche pour inscrire un huitième sauvetage en 12 occasions. Les Rangers se sont approchés à deux parties des Twins du Minnesota pour le deuxième rang donnant accès au match éliminatoire de l’Américaine. Les Mariners sont à trois parties et demie.

Le partant des Mariners Ariel Miranda (8-7) a concédé quatre points, six coups sûrs et trois buts sur balles en une manche et deux tiers.

White Sox 11 Royals 3

Jose Abreu a placé quatre balles en lieu sûr, Adam Engel a cogné un circuit de trois points et les White Sox de Chicago ont malmené les Royals de Kansas City 11-3.

Abreu, qui a réussi un carrousel samedi et qui a claqué deux longues balles dimanche, a produit deux points et il a marqué une fois pour élever sa moyenne à ,306. Il est passé à un circuit de compléter un autre carrousel.

Engel a étiré les bras contre Brandon Maurer, en sixième manche.

Yolmer Sanchez, Yoan Moncada et Abreu, les trois premiers frappeurs des White Sox, ont réussi neuf coups sûrs en 16 présences avec quatre points produits et six points marqués. Moncada a obtenu trois coups sûrs pour une première fois en carrière dans les Majeures.

Reynaldo Lopez (1-3) a accordé trois points et huit coups sûrs en plus de six manches de travail pour signer un premier gain depuis le 29 septembre 2016.

Le partant des Royals Jason Hammel (8-11) a été retiré de la partie après avoir alloué cinq points en trois manches et un tiers.