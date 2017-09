MILWAUKEE — Steven Brault et quatre releveurs n’ont accordé que trois coups sûrs pour permettre aux Pirates de Pittsburgh de blanchir les Brewers de Milwaukee 7-0, lundi.

Les Brewers ont été incapables d’envoyer un coureur plus loin que le premier coussin et ils ont glissé à deux matchs et demi des Cubs de Chicago et du premier rang de la section Centrale de la Nationale. Les Brewers avaient balayé les Cubs lors du week-end.

Andrew McCutchen, Starling Marte et Jordy Mercer ont frappé un circuit pour les Pirates, qui ont mis un terme à une séquence de cinq revers.

Brault (1-0), qui effectuait un deuxième départ cette saison, a alloué un but sur balles à Ryan Braun et un simple à Jesus Aguilar. Il a retiré six adversaires au bâton en six manches pour enregistrer une première victoire dans les Majeures.

Le lanceur recrue des Brewers Brandon Woodruff (1-2) a permis six points, sept coups sûrs et un but sur balles en cinq manches.