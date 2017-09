TOKYO — Kimiko Date a disputé son dernier match compétitif, mardi, s’inclinant face à la Serbe Aleksandra Krunic 6-0, 6-0 au premier tour du tournoi de Tokyo.

Date, âgée de 46 ans, qui a pris sa retraite en 1996 et a effectué un retour au jeu en 2008, a annoncé la semaine dernière qu’il s’agirait de son dernier tournoi. Elle a mentionné dans un blog qu’elle a récemment été gênée par des douleurs à son genou et à ses épaules. Elle a subi une deuxième opération à son genou gauche en avril 2016.

«Je ne pouvais pas jouer mon jeu mais j’ai essayé de gagner, a déclaré Date. C’est un souvenir mémorable pour moi de jouer à Tokyo. Les amateurs ici m’ont beaucoup soutenu et, bien sûr, mes amis étaient là et mes commanditaires aussi. C’était excitant.»

Date a gagné huit titres de la WTA et elle a atteint les demi-finales aux Internationaux d’Australie, de France et à Wimbledon. Elle s’est hissée jusqu’au quatrième rang mondial à la fin de 1995, derrière Steffi Graf, Monica Seles et Arantxa Sanchez Vicario.

Dans d’autres matchs, Miyu Kato a vaincu Nao Hibino 6-3, 6-4 tandis que Magda Linette a défait Risa Ozaki 6-1, 7-5.