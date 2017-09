TORONTO — Les Argonauts de Toronto ont mis sous contrat l’ancien secondeur de la NFL Akeem Jordan et annoncé que Jonathan Himebauch effectuera un retour avec l’équipe comme instructeur de la ligne offensive.

Jordan, un Américain de six pieds un et 255 livres, a disputé 100 matchs en carrière avec les Eagles de Philadelphie, les Chiefs de Kansas City et les Redskins de Washington. Il a pris part à 82 matchs en six saisons avec les Eagles et plus récemment deux avec les Redskins en 2014.

Himebauch a pour sa part agi comme adjoint à l’entraîneur-chef et instructeur de la ligne offensive avec les Argos en 2015. Il a aussi travaillé en compagnie de l’entraîneur-chef Marc Trestman à Montréal de 2009 à 2011.