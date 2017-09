KANSAS CITY, Mo. — Brandon Moss a cogné un grand chelem en première manche, mardi, aidant les Royals de Kansas City à l’emporter 4-3 face aux White Sox de Chicago.

Moss a frappé son 21e circuit de la saison avec un retrait, après que Dylan Covey (0-5) ait permis trois buts sur balles et un optionnel.

Moss a fourni une longue balle à chacune de ses trois dernières rencontres.

Scott Alexander s’est tiré d’un faux pas en neuvième, inscrivant un quatrième sauvetage. Adam Engel a d’abord frappé un double, puis Yolmer Sanchez y est allé d’un simple. Mais Yoan Moncada a été retiré au bâton, Jose Abreu sur une chandelle et Matt Davidson sur un roulant.

Covey a donné quatre points, deux coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches et deux tiers.

Sam Gaviglio (4-5) a espacé deux points et sept coups sûrs en cinq manches.

Les Royals luttent pour accéder au match éliminatoire. Ils se sont approchés à deux matches et demi des Twins, qui accueillent les Padres en soirée. New York est aux commandes de la course pour disputer ce match additionnel.