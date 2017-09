OAKLAND, Calif. — Les Athletics ont retenu le site de Lake Merritt, près d’Oakland, pour bâtir leur nouveau stade qui sera financé par le secteur privé.

Le président de l’équipe, Dave Kaval, a déclaré dans une lettre expédiée mardi soir au Peralta Community College District qu’il croit que le site permettra à la ville de conserver «sa dernière équipe de sport professionnel à Oakland à long terme».

L’équipe évolue au Coliseum depuis 1968.

Le site se trouve entre Lake Merritt et l’autoroute 880 et comprend des entrepôts commerciaux, des stationnements et des bureaux administratifs du district. Il est également facilement accessible par de nombreuses autoroutes et se trouve près du centre-ville d’Oakland.

L’équipe et l’institution scolaire du district, qui sont les propriétaires du terrain, entameront des négociations.

Le Coliseum, qui est aussi utilisé par les Raiders et qui est le dernier stade encore partagé par les Ligues majeures de baseball et la NFL, a connu de nombreux ennuis avec ses égouts en 2013 — qui se sont même manifestés pendant les matchs.

Les Athletics ont gagné deux titres de la section Ouest de la Ligue américaine en 2012 et 2013, mais ils se sont inclinés chaque fois en cinq matchs devant les Tigers de Detroit. Ils estiment toujours que la construction d’un nouveau stade est une priorité afin de demeurer compétitifs.