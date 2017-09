NEW YORK — Jaime Garcia n’a pas dit le moindre mot au gérant Joe Girardi lorsqu’il a été retiré du monticule alors qu’il n’était qu’à un seul retrait de mériter la victoire pour les Yankees de New York, mais ces derniers ont tout de même pris la mesure des Rays de Tampa Bay 3-2 pour signer une deuxième victoire dans cette série de trois rencontres qui a été déplacée de la Floride vers New York à cause de l’ouragan Irma.

Garcia présente un dossier de 0-2 en six départs depuis qu’il a été acquis des Twins du Minnesota. Il a distribué un point et cinq coups sûrs en quatre manches et deux tiers de travail — un circuit à Kevin Kermaier en troisième manche.

Chad Green (5-0) a retiré les frappeurs dans l’ordre en sixième, et Tommy Kahnle a fait fi des deux coups sûrs qu’il a concédés en mettant la table pour un double jeu en septième. Champman a offert une passe gratuite à Steven Souza et concédé un simple d’un point à Adeiny Hechavarria qui a poussé Souza au troisième coussin. Chapman a ensuite retiré le frappeur suppléant Wilson Ramos sur des prises.

Curt Casali a obtenu un but sur balles en début de neuvième. Chapman a néanmoins fait fendre l’air à Brad Miller, Kiermaier et Lucas Duda pour signer son 18e sauvetage en 22 opportunités jusqu’ici cette saison.

White Sox 5 Royals 3

Jose Abreu et Avisail Garcia ont poussé des coureurs au marbre en neuvième manche et les White Sox de Chicago ont battu les Royals de Kansas City 5-3.

Le ballon-sacrifice d’Abreu a permis à Tim Anderson de croiser le marbre, après qu’il eut commencé la manque avec un simple. Anderson a ensuite atteint le deuxième coussin sur un mauvais tir de Scott Alexander (4-4) et volé le troisième but.

Le simple de Garcia au champ centre a poussé Yoan Moncadaau marbre pour le deuxième point. Garcia frappe pour une moyenne de ,432 — la meilleure de la Ligue américaine — contre les lanceurs gauchers.

Les Royals ont créé l’égalité 3-3 en huitième manche. Alcides Escobar a frappé un simple d’un point, puis le coureur suppléant Terrance Gore est venu marquer sur l’optionnel d’Alex Gordon.

Juan Minaya (3-2) a lancé pendant une manche et un tiers pour signer la victoire. Les White Sox ont gagné deux des trois matchs de cette série.

Adan Engel a claqué un double de deux points en deuxième manche pour les White Sox, permettant à Tyler Saladino et Kevan Smith de croiser le marbre. Engel a produit neuf de ses 20 points produits cette saison contre les Royals.

Après que le partant des Royals Eric Skoglund eut retiré les deux premiers frappeurs à l’affronter en troisième manche, il a concédé un double à Garcia, un but sur balles à Matt Davidson et un simple d’un point à Saladino.