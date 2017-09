TORONTO — Le gérant des Blue Jays de Toronto John Gibbons était incapable de concevoir que le premier lancer du match de mercredi allait s’avérer être celui qui allait faire la différence dans la défaite de 2-1 contre les Orioles de Baltimore.

Adam Jones a frappé un double et produit un point — à la suite d’un mauvais relais de John Donaldson qui a permis à Tim Beckham d’atteindre les sentiers sur le premier tir du match de Marcus Stroman —, avant de croiser le marbre sur un triple de Trey Mancini, qui portait la marque à 2-0 en faveur des visiteurs.

Kevin Gausman a offert sept manches de qualité au monticule pour les Orioles, qui se sont ensuite accrochés pour mettre un terme à leur série de six défaites.

Kendrys Morales a cogné trois coups pour les Blue Jays, dont la séquence de quatre gains a pris fin.

«C’est rare que tu voies un relais comme ça sur le premier jeu du match, a dit Gibbons à propos de l’erreur en défensive des siens. C’est rare, mais ça arrive.»

Stroman (11-8) a alloué six coups sûrs et deux points non mérités, et il a effectué 92 lancers en six manches de travail sur la butte. Il a aussi offert trois passes gratuites et retiré sept frappeurs au bâton.

Mais il a refusé de blâmer sa défensive pour la défaite.

«Je n’ai pas fait ce que j’aurais dû dans de telles circonstances», a mentionné Stroman.

«J’ai effectué quelques bons lancers (en première manche), a poursuivi le droitier. Le seul lancer que j’aimerais revoir, c’est celui à Mancini. J’ai déjoué Jones, qui n’a pu faire un bon contact avec la balle. Mais j’ai échappé la glissante à Mancini. Habituellement, je tire beaucoup de fierté de la façon dont je réagis dans ce genre de situation.»

Gausman (11-10) a accordé un point et six coups sûrs, portant ainsi sa fiche à 3-0 avec une moyenne de points mérités de 1,51 en six départs contre les Blue Jays cette saison. Les Orioles ont aussi gagné pour la première fois depuis le 5 septembre contre les Yankees de New York.

Les Orioles ont commencé la journée à quatre matchs et demi des Twins du Minnesota dans la course à l’obtention du dernier laissez-passer octroyé aux équipes repêchées dans la Ligue américaine. Les Orioles ont marqué deux points ou moins dans six de leurs sept derniers affrontements.

Darren O’Day a lancé en huitième et Zach Britton a scellé l’issue de la rencontre en neuvième pour obtenir son 14e sauvetage en 16 opportunités cette saison. Britton avait concédé deux points en neuvième mardi dans la défaite de 3-2 des siens.