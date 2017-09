PHILADELPHIE — Le puissant cogneur recrue Rhys Hoskins a poursuivi sa séquence record en frappant un 17e circuit en 33 parties dans les Majeures et les Phillies de Philadelphie ont vaincu les Marlins de Miami 8-1, mercredi.

Hoskins, qui a été rappelé des mineures le 10 août, a atteint les 17 circuits en carrière le plus rapidement de l’histoire du Baseball majeur. Le record précédent était de 42 matchs, établi par le voltigeur des Braves de Boston Wally Berger, en 1930.

La plus récente longue balle de Hoskins est survenue en cinquième manche, quand il a envoyé un tir de Dan Straily dans les estrades populaires du champ gauche.

Aaron Nola a déstabilisé les Marlins et il a réussi 11 retraits au bâton, un sommet en carrière, en sept manches. La seule erreur de Nola fut un circuit en solo de Christian Yelich, en troisième manche.

Nola et le releveur Adam Morgan ont réussi à tenir en échec le dangereux Giancarlo Stanton. Le frappeur des Marlins n’a pas claqué une longue balle depuis samedi, contre les Braves d’Atlanta.

Braves 8 Nationals 2

Dansby Swanson a frappé un simple de deux points aux dépens de Max Scherzer en septième manche, Matt Kemp a claqué un grand chelem deux frappeurs plus tard et les Braves d’Atlanta ont battu les Nationals de Washington 8-2

Les Braves ont inscrit six points en septième manche, dont cinq ajoutés à la fiche de Scherzer (14-6), qui a rempli les sentiers et est resté dans la rencontre même s’il avait effectué 114 tirs. Swanson a ensuite porté la marque à 4-2.

Les Nationals ont donné une passe gratuite à Freddie Freeman et leur gérant Dusty Baker a fait appel à la relève. Kemp a catapulté le premier lancer de Brandon Kintzler dans la gauche pour son septième grand chelem en carrière et un premier depuis 2011.

Scherzer, qui n’avait pas perdu depuis le 21 juin, avait remporté six décisions de suite. Il a alloué sept points en plus de six manches au monticule.

La recrue des Braves Luiz Gohara (1-1) n’a eu besoin que de 71 lancers pour compléter six manches et enregistrer une première victoire dans les Majeures.

Reds 6 Cardinals 0

Le lanceur recrue Tyler Mahle a lancé pendant cinq manches, Eugenio Suarez a claqué un grand chelem et les Reds de Cincinnati ont blanchi les Cardinals de St. Louis 6-0.

Jesse Winker a ajouté un circuit et Joey Votto a placé deux balles en lieu sûr et il a produit un point pour les Reds, qui avaient perdu quatre de leurs cinq dernières parties.

Les Cardinals avaient remporté quatre matchs de suite et huit de leurs neuf derniers.

Mahle (1-2) a alloué quatre coups sûrs et trois buts sur balles pour signer une première victoire dans les Majeures. Le droitier, qui effectuait un quatrième départ en carrière, a fait 100 lancers et il a laissé huit coureurs sur les sentiers.

Le partant des Cardinals Jack Flaherty (0-1), un autre droitier recrue, a concédé trois points, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en quatre manches et un tiers.