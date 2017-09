ZURICH — L’Allemagne est de retour au sommet du classement de la FIFA, passant devant le Brésil après un calendrier de qualifications en vue de la Coupe du monde chargé.

Le Portugal, champion d’Europe, a gagné trois places jusqu’au troisième rang. Il est suivi de l’Argentine, qui perd une place, et de la Belgique, qui en gagne quatre.

Le reste du top-10 est composé de la Pologne, la Suisse, la France, le Chili et la Colombie.

Les nations européennes, qui ont disputé deux rencontres de qualifications, ont gagné du terrain sur celles provenant d’Amérique du Sud et pourraient détenir six des huit têtes de série au Mondial. La Russie, pays hôte, classée 64e, et les sept premières nations au classement d’octobre devraient constituer les têtes de série lors du tirage du 1er décembre.

Du côté de la CONCACAF, le Mexique vient au 14e rang, tandis que le Canada a perdu un rang, en 96e place. L’Iran mène les nations d’Asie au 25e échelon, tandis que la plus puissante nation africaine est l’Égypte, 30e.