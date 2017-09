WINNIPEG — Les Jets de Winnipeg et Bryan Little ont convenu d’une prolongation de contrat d’une durée de six ans.

L’entente a une valeur moyenne de 5,29 millions $ US par saison, à compter de 2018-19.

Âgé de 29 ans, Little avait été un choix de premier tour, 12e au total, des Thrashers d’Atlanta en 2006.

Le natif d’Edmonton a obtenu 47 points, dont 21 buts, en 59 matchs la saison dernière.

En 672 rencontres dans la LNH, Little a marqué 184 buts et ajouté 248 aides pour 432 points.