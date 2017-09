SAINT-LOUIS — Tommy Pham a cogné son 20e circuit de la saison et les Cardinals de St. Louis ont battu les Reds de Cincinnati 5-2, jeudi.

C’était là un cinquième gain en six matches pour les Cards, qui restent dans la course au titre de section, dans la Centrale, et dans celle pour accéder au match éliminatoire, dans la Nationale.

Pham a claqué une longue balle de deux points en cinquième, portant ainsi l’avance des siens à 4-1. Il a également volé deux buts.

Jose Martinez a frappé un simple de deux points, tandis que Greg Garcia a fourni un ballon sacrifice.

Luke Weaver (6-1) a retiré six frappeurs au bâton en six manches, accordant un point et deux coups sûrs. Il n’a pas donné de but sur balles.

Scott Schebler a frappé deux des six coups sûrs des Reds, incluant un triple d’un point, en neuvième. Sept manches plus tôt, il avait croisé le marbre sur une erreur de l’arrêt-court Paul de Jong.

Amir Garrett (3-8) a permis quatre points, trois coups sûrs et cinq buts sur balles en quatre manches.