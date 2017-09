BOSTON — Drew Pomeranz n’a concédé qu’un point en six manches de travail, Andrew Benintendi a ajouté trois coups sûrs et trois points produits à sa fiche et les Red Sox de Boston ont disposé des Athletics d’Oakland 6-2, jeudi après-midi.

Christian Vazquez a aussi frappé un circuit en solo et Mitch Moreland a contribué un double d’un point pour les Red Sox, qui ont gagné six de leurs huit derniers matchs. La formation du gérant John Farrell a commencé la journée avec un coussin de trois matchs devant les Yankees de New York, détenteurs du deuxième rang dans la section Est de l’Américaine.

Ryon Healy a riposté avec un circuit en solo pour les A’s, qui n’ont encaissé qu’une deuxième défaite en huit parties. Ce revers a assuré les Athletics (64-82) qu’ils présenteront un dossier perdant pour une troisième saison d’affilée.

Pomeranz (16-5) a concédé cinq coups sûrs, trois buts sur balles et retiré cinq frappeurs sur des prises. Il a ainsi porté sa fiche à 4-0 avec une moyenne de points mérités de 1,29 à ses six derniers départs au Fenway Park. Il est également à égalité avec son coéquipier Chris Sale et deux autres artilleurs en tête de l’Américaine au chapitre des victoires cette saison.

Benintendi a frappé un double contre le Monstre Vert, expulsant Daniel Gossett (4-9) de la partie et permettant à Dustin Pedroia de venir marquer pour porter la marque à 2-1 en sixième manche.