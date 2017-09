MONTRÉAL — Le Québécois d’adoption Artur Beterbiev affronterait l’Allemand Enrico Kölling dans le cadre d’un combat éliminatoire au titre des poids mi-lourds de International Boxing Federation (IBF) le 11 novembre à Fresno, en Californie, a indiqué jeudi le site internet ‘Boxingscene.com’.

S’il gagne contre Kölling (23-1, 6 K.-O.), Beterbiev (11-0, 11 K.-O.) obtiendrait un combat pour le titre des mi-lourds de l’IBF, qui appartient présentement à l’Américain Andre Ward (32-0, 16 K.-O.).

Ce combat serait présenté en sous-carte du gala mettant en vedette le duel entre les Américains Jessie Magdeleno (25-0, 18 K.-O.) et José Ramirez (20-0, 15 K.-O.).

Beterbiev est toujours impliqué dans un conflit contractuel avec le Groupe Yvon Michel (GYM).

D’ailleurs, ce combat éliminatoire contre Kölling se retrouve au coeur du litige. Selon Beterbiev, le promoteur montréalais exigeait que Beterbiev laisse tomber sa poursuite contre GYM pour que le combat éliminatoire des mi-lourds IBF face à Kölling ait lieu comme prévu à la fin du mois de juillet à Brooklyn. Il a toutefois été officiellement annulé le 12 juillet.

Quelques semaines plus tard, à la fin du mois de juillet, le promoteur américain Top Rank avait remporté l’appel d’offres pour l’organisation de ce duel éliminatoire, qui devait avoir lieu le 31 octobre — vraisemblablement à Las Vegas. Le problème, toutefois, c’est que les droits promotionnels de Beterbiev et de Kölling n’appartiennent pas à Top Rank.

La semaine dernière, Michel a déclaré à La Presse canadienne «qu’on a soumis des dépositions récemment et on attend la suite des choses. C’est le cours normal dans ces situations. Ma priorité, c’est de faire reconnaître notre contrat. Après cela, on verra. Il reste deux ans à notre association.»

Dans la documentation remise aux médias, le nom de Beterbiev figure toujours à la liste des boxeurs du groupe et on y parle de façon élogieuse de ses réalisations en carrière, tout en mentionnant qu’il y a litige entre le boxeur et le promoteur.

Beterbiev, le champion du monde amateur en 2009 qui est originaire de Khasavyurt, en Russie, a stoppé tous ses adversaires avant la limite. Le pugiliste de 32 ans est classé quatrième chez les prétendants au titre des poids mi-lourds selon le magazine ‘The Ring’.