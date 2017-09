ST.PAUL, Minn. — Le Wild du Minnesota a conclu une entente de quatre ans et 11,5 millions $US avec le joueur autonome avec compensations Marcus Foligno, a révélé le directeur général de l’équipe Chuck Fletcher par voie de communiqué jeudi.

Foligno a été acquis des Sabres de Buffalo le 30 juin, en compagnie de l’attaquant Tyler Ennis et d’un choix de troisième tour au repêchage de la LNH en 2018. En retour, le Wild a cédé le vétéran Jason Pominville, le défenseur Marco Scandella et un choix de quatrième tour au prochain repêchage.

Fletcher a décrit Foligno comme étant un attaquant imposant physiquement, qui joue de manière robuste et qui peut contribuer offensivement.

Foligno, qui est âgé de 26 ans, a marqué 13 buts et récolté 10 mentions d’assistance en 80 parties la saison dernière avec les Sabres. Le hockeyeur de six pieds, trois pouces et 228 livres s’est classé au cinquième rang de la LNH l’an dernier avec un sommet personnel de 279 mises en échec. Foligno a aussi établi des sommets personnels aux chapitres des buts (13) et des tirs bloqués (57) en 2016-17.

L’attaquant originaire de Buffalo totalise 49 buts et 67 mentions d’aide en 347 matchs en carrière dans la LNH avec les Sabres. Foligno a été repêché en quatrième ronde, 104e au total, par les Sabres lors de l’encan de la LNH en 2009.