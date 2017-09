LAKE FOREST, Ill. — Marc Leishman a réussi 10 oiselets et il a remis une carte de 62 (moins-9) pour se donner une priorité de deux coups au sommet du classement du Championnat BMW, jeudi.

Leishman a terminé au troisième rang il y a deux semaines, sur le parcours du TPC Boston, et il a grimpé au septième échelon du classement de la Coupe FedEx. Son objectif est de se hisser parmi le top-5 avant le dernier tournoi de la saison, le Championnat du circuit de la PGA.

Leishman est suivi en deuxième position par Jason Day, Charley Hoffman et Jamie Lovemark. Day a joué 64 et il a retranché sept coups à la normale lors de ses 11 derniers trous. Hoffman a réussi neuf oiselets tandis que Lovemark en a réussi cinq et il a ajouté un aigle lors de la première ronde.

Jordan Spieth n’a commis aucun boguey et il a inscrit un 65 à sa carte. Il fait partie d’un groupe de cinq golfeurs à égalité en cinquième place, à moins-6. Phil Mickelson (66) est quant à lui à égalité avec quatre autres joueurs au 10e rang.

Le Canadien Mackenzie Hughes est en bonne position au classement en vertu d’une ronde de 67. Il occupe le 15e échelon, à égalité avec huit golfeurs. Son compatriote Adam Hadwin a joué 71 et il est à égalité avec la normale après 18 trous.