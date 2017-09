NEW YORK — Le Baseball majeur espère tenir une rencontre avant novembre afin que les propriétaires puissent voter pour approuver la vente des Marlins de Miami à un groupe mené par l’investisseur Bruce Sherman et qui comprend l’ancienne vedette des Yankees de New York Derek Jeter.

La prochaine rencontre des propriétaires est prévue les 15 et 16 novembre, à Orlando, en Floride.

Le commissaire du Baseball majeur, Rob Manfred, a indiqué jeudi qu’il croyait que l’attente jusqu’au mois de novembre n’allait pas durer. Il a toutefois ajouté qu’une date n’avait pas été fixée, mais qu’il allait essayer d’en trouver une entre aujourd’hui et la rencontre des propriétaires.

Manfred a fait savoir que cette rencontre aurait probablement lieu par conférence téléphonique.

Le président des Marlins, David Samson, a mentionné le 12 août qu’une entente de 1,2 milliard $US avait été signée et déposée au Baseball majeur.

Jeter serait un partenaire limité au sein du groupe et il s’occuperait des affaires et des opérations baseball, selon Samson.

Au moins 75 pour cent des équipes doivent approuver une vente d’une équipe des Majeures. Jeffrey Loria est le propriétaire des Marlins depuis 2002.