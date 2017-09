Singapour continuera d’accueillir des courses de Formule 1 jusqu’en 2021 après avoir conclu une entente de quatre ans.

Le circuit urbain, qui a un attrait unique puisque la course est présentée en soirée, a eu lieu pour la première fois en 2008.

«Nous sommes incroyablement heureux d’annoncer cette prolongation et très fière de notre partenariat, a déclaré Chase Carey, chef de la direction de la F1 lors d’une conférence de presse au circuit. La course de Singapour est clairement un événement signature, la vue spectaculaire de la ville qui s’éclaire la nuit (avec) des spectateurs du monde entier. C’est vraiment notre porte d’entrée en Asie, une région incroyable pour notre avenir et notre croissance.»

La Formule 1 a changé de propriété cette année lorsque la société américaine de sport et de divertissement Liberty Media a acheté le fonds de placement CVC Capital Partners et Carey a mis fin au règne de près de 40 ans de Bernie Ecclestone.

Carey nourrit de grands projets pour développer la F1, en ajoutant à la fois plus de courses et en augmentant son attrait numérique, un domaine largement négligé par Ecclestone.

Le Grand Prix de Singapour a généré 1,4 milliard en dollars de Singapour (environ 1 milliard $ US) au cours de la dernière décennie.

Les dirigeants ont déclaré que le coût d’organisation de la course a été réduit à 100 millions $ US. Pendant le règne d’Ecclestone, les négociations de contrat étaient souvent difficiles pour les propriétaires et promoteurs de circuits qui luttent contre la hausse des coûts et la diminution de l’intérêt.

Singapour constitue un attrait considérable en tant que destination touristique populaire, avec environ «40 à 50 pour cent de visiteurs d’outre-mer pour la course», a déclaré Lionel Yeo, le directeur général du conseil du tourisme de Singapour.