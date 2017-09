ÉVIAN-LES-BAINS, France — Sung-Hyun Park a pleinement profité de la remise à zéro au Championnat Évian, dernier majeur de la saison sur le circuit féminin.

La Sud-Coréenne, qui affichait un pointage de plus-6 après cinq trous joués dans la pluie et par forts vents la veille avant que la ronde ne soit annulée, a remis une carte de 63 vendredi, huit coups sous la normale, pour s’emparer d’une avance de deux coups en tête devant la Thaïlandaise Moriya Jutanugarn.

La ronde de jeudi a tout simplement été rayée et la compétition ne sera disputée que sur 54 trous.

Park, troisième golfeuse au monde et gagnante de l’Omnium des États-Unis, a inscrit sept birdies et un aigle.

L’Australienne Katherine Kirk et la Suédoise Anna Nordqvist ont toutes deux joué 66 et se retrouve à trois coups de la meneuse. L’Américaine Jessica Korda et In-Kyung Kim, qui a remporté l’Omnium britannique, sont un coup derrière.

L’Ontarienne Brooke Henderson a remis une première carte de 74. Sa compatriote Brittany Marchand a aussi connu des ennuis et joué 78.

À son dernier tournoi en carrière, la Japonaise Ai Miyazato, gagnante en 2009 et 2011 — avant que le tournoi n’accède au statut de tournoi majeur — se trouve dans un groupe de golfeuses ayant joué 68.